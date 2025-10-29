A poco de haber confirmado que su relación de amistad subió un escalón más y se transformó en algo más que un vínculo de mucha complicidad, finalmente aparecieron las primeras fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández juntos. En Sálvese Quien Pueda mostraron las imágenes que confirman que la historia de amor entre el actor y su compañera en la obra de teatro “Rocky” avanza a paso firme.

“Por fin. A partir de que él dio la nota y empezó a salir en todos lados que estaban juntos, finalmente empezaron a mostrarse. Se los ve cada vez más unidos, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen a muchos lugares”, contaron en el ciclo de América.

Según revelaron, la pareja ya planea su primer viaje juntos: “Ahora se van en unos días a Filadelfia (Estados Unidos) para correr la carrera más importante, la carrera de Rocky. Van con un productor y dos chicos del equipo de la obra”.

Foto: Captura (América)

Además, mencionaron que durante ese viaje tendrán una reunión clave: “Van a encontrarse con el equipo de Sylvester Stallone, porque el propio Stallone va a venir a ver Rocky a la Argentina. La negociación está muy avanzada”.

“Por fin. A partir de que él dio la nota y empezó a salir en todos lados que estaban juntos, finalmente empezaron a mostrarse. Se los ve cada vez más unidos, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen a muchos lugares”,

En las imágenes difundidas, se los ve relajados, sonrientes y con café en mano, disfrutando de una tarde juntos: “A él se lo ve feliz. Ya no es raro verlos juntos. Comparten los días en ambas casas”, cerraron.

Foto: Captura (América)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SE CONOCIÓ CUÁNDO HABRÍA COMENZADO LA HISTORIA DE AMOR DE NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ

El corazón de Nico Vázquez parece haber encontrado nueva compañía. Según reveló Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, la historia de amor con Dai Fernández habría comenzado hace pocas semanas.

Según reveló la conductora, el entorno más íntimo de Nico asegura que el vínculo con Dai “no venía de antes”, sino que recién ahora las cosas se pusieron “bastante fuertes”. La relación, que surgió tras un período difícil para ambos, habría comenzado desde una sólida amistad: “Esta mujer se convirtió en su mejor amiga. Él estuvo muy roto, compartieron mucho camarín, soledad, lágrimas, y nada pasó antes”, aclaró Latorre.

El año pasado no fue fácil para Nico: intentó recomponer su relación con Gimena Accardi, pero los tiempos no coincidieron y terminó atravesando un momento muy doloroso. Hoy, según confirma la información que Yanina compartió, ese pasado quedó atrás y lo que comenzó como contención mutua se transformó en un incipiente romance que ya enciende rumores en el mundo del espectáculo.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

“Recién hace 15 días hay algo bastante fuerte entre ellos”, concluyó Yanina, dejando entrever que lo que comenzó como amistad se convirtió en amor.