Después de 18 años de relación con Gimena Accardi, con quien formó una de las parejas más queridas del espectáculo argentino, Nicolás Vázquez estaría listo para dar un nuevo paso en su vida sentimental.

Según revelaron en Intrusos (América TV), el actor estaría a punto de blanquear su romance con la actriz Dai Fernández, su compañera en Rocky, el musical.

“En estos días, ya pronto, me dicen, se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance”, aseguró Paula Varela, panelista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Foto: Movilpress

Según la información que llegó al programa, Vázquez y Fernández estarían “súper enamorados” y su círculo íntimo ya está al tanto del vínculo.

La fuente destacó que el propio Nicolás “está muy enamorado” y que Dai también habría hablado del tema con personas de su confianza. Incluso, aseguran que el equipo de trabajo que los rodea en la obra también conoce la situación.

Separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: quiénes son las parejas actuales de Dai Fernández y Mercedes Oviedo. CRÉDITO: Instagram/@dadyfernandez

“En breve se vendría el blanqueo porque no da para más tenerlo oculto”, remataron desde el programa de espectáculos.

QUÉ DIJERON NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ DE LOS RUM0RES DE ROMANCE

Aunque ninguno de los protagonistas hizo declaraciones públicas hasta el momento, los rumores vienen creciendo en las últimas semanas, alimentados por la química que ambos muestran sobre el escenario y las reiteradas apariciones juntos.

Cabe recordar que Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación a mediados de julio de 2025, sorprendiendo al medio y a sus seguidores tras casi dos décadas de amor. Desde entonces, el actor ha intentado mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, mientras que Gime blanqueó haberle sido infiel con un “random” al aire de Olga.

¿Será este el comienzo de una nueva historia de amor pública? Todo indica que el anuncio oficial está al caer.