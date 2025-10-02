Nico Vázquez vivió un momento inesperado al aire en Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece luego de que, en medio de un ida y vuelta, el presentador lanzara un comentario que sorprendió a su invitado y todos los presentes.

“Yo quiero decirte… yo quiero decirte… que siempre estuve de tu lado”, le dijo Pergolini a Nicolás, con un protector bucal en la boca, en referencia a la separación del artista y Accardi.

De inmediato, el actor reaccionó exaltado y no dudó en marcar su postura al respecto: “No hay lados. No hay lados. Es la vida misma. Fin”, atinó a decir, sin querer ahondar en el tema.

De esta manera, Nico Vázquez demostró una vez más su estilo frontal y descontracturado al responder sin vueltas a una frase que tocó de lleno su vida personal.

EL REENCUENTRO DE GIMENA ACCARDI Y NICO VÁZQUEZ TRAS FIRMAR EL DIVORCIO

Gimena Accardi y Nico Vázquez volvieron a compartir un mismo espacio público, poco tiempo después de confirmar su separación y en medio de la fuerte repercusión que generó la versión de infidelidad.

El reencuentro se dio en un marco muy especial: la comunión de un niño cercano a ambos, donde la expareja dejó en claro que, más allá de los conflictos personales, la armonía y el cariño siguen intactos.

Así se pudo ver en las postales que los actores compartieron en las redes sociales donde, si bien no se subieron fotos juntos, se pudo apreciar imágenes del evento.

Nico posó junto al pequeño protagonista del día, dedicándole un mensaje cargado de ternura: “Feli del amor”, escribió en la fotografía que subió a Instagram Stories con un emoji de un corazoncito blanco.

Por su parte, Gimena compartió una selfie cálida, al aire libre y mostró detalles de la celebración, incluido el tradicional pastel de comunión decorado con globos y un mensaje personalizado.