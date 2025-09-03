A poco de firmar el divorcio, Gimena Accardi decidió ponerle punto final a las especulaciones sobre su separación de Nico Vázquez, explicó cómo atraviesa estos días y reveló qué la llevó a hablar públicamente de su intimidad.

“Estoy bien, acá, como me ven”, comenzó diciendo la actriz en una nota que dio a LAM, el programa que se transmite por América, dando algunos detalles de su estado anímico.

Asimismo, Gimena habló de cómo transitó estos días después de contar que le fue infiel a Nicolás: “Hace varias semanas abrí mi intimidad y me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice, no me arrepiento, pero eso lleva a un proceso largo de exposición. Yo ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Nunca lo hice y no lo quiero seguir haciendo”.

Foto: Captura (América)

Y siguió con un mensaje contundente para los que esperan declaraciones explosivas: “Yo sé las cosas cómo son, sé la verdad, Nico las sabe y eso para mí es lo importante de todo esto”.

“Digan el disparate que digan, yo no tengo más ganas de aclarar más cosas, porque lo que quería aclarar ya lo aclaré y para mí era importante hacerlo, y quedó clarísimo”, añadió.

Gimena Accardi: "Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien. En este momento, me acompañan Nico, la familia de Nico y mis amigos”.

Y sobre las personas que la sostienen, cerró, contundente: “Sabía que la repercusión iba a ser fuerte. Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien. En este momento, me acompañan Nico, la familia de Nico y mis amigos”.

Foto: Captura (América)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

NICO VÁZQUEZ REVELÓ POR QUÉ LE COMENTÓ UNA SIGNIFICATIVA PUBLICACIÓN A GIMENA ACCARDI TRAS EL DIVORCIO

Nicolás Vázquez se refirió a las repercusiones que despertó un simple gesto suyo en redes sociales: un comentario en una publicación de Gimena Accardi, su exesposa, que no pasó desapercibido entre los fanáticos.

En una nota que dio a Sálvese quien pueda, el actor respondió con sinceridad y aclaró el motivo detrás de esa interacción que generó sorpresa: “Es porque tiene que ver con su familia, también con mi historia. Era un lugar donde íbamos, su mamá es de Bahía Blanca. Entonces me pegó porque sé que para ella significa un montón”, explicó Nico.

Por último, el protagonista de la obra Rocky reconoció que fue un gesto espontáneo: “Uno no se da cuenta, reaccioné olvidándome de que ustedes están atentos a todo”, cerró, sincero.