El escándalo por la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez sigue sumando capítulos.

Esta vez, fue Fernanda Iglesias quien se metió de lleno en la polémica y, lejos de condenar la supuesta infidelidad de la actriz, la bancó en vivo: “¡Aguante, Gimena Accardi! Bien metidos esos cuernos”.

La periodista lanzó su opinión en Puro Show, donde el tema de la ruptura y las versiones de engaño volvieron a estar en el centro de la escena luego de que el actor fuera visto en la gala de Clarín el último lunes por la noche, evento al que habría ingresado por otra puerta para evitar a la prensa.

“El otro día hasta a la reina Máxima dio nota Nico Vázquez...”, dijo picantísima la periodista y sobre los dichos de Mirtha Legrand en su mesaza, lanzó: “Cuando le dicen cornudo a un hombre se para el mundo, se rompe la matrix... no se le puede decir cornudo a un hombre mientras que a las mujeres nos dicen eso y más”.

“No fue fácil la de Nico, ¿no? Una relación de 18 años. Igual tiene razón Iglesias, hay que aceptar que los hombres somos cornudos, frente en alto“, comentó por su parte Mati Vázquez y Caro Molinari recordó: “Pero todo el tema lo expusieron ellos mismos”.

La periodista fue más allá y puso el foco en el doble estándar social: “Mujeres y hombres insultan a las mujeres por cornudas, pero si al hombre es el cornudo dicen ‘pobre, está pasando un mal momento’, pero anda... machismo puro. Él no le estaba dando mucha bola y ella bueno... la banco”.

ASÍ HABLÓ GIMENA ACCARDI CUANDO LE PREGUNTARON POR SU NUEVA VIDA DE SOLTERA

Gimena Accardi, separada finalmente de Nico Vázquez, fue contundente con su respuesta cuando le preguntaron por su nueva vida de soltera.

“¿Cómo te sienta la soltería?“, le consultó el movilero y ella dijo firme: “No sé ni qué es. No, nada, no tengo ni tiempo de pensar en la soltería. Estoy abocada al trabajo y con mis amigas y nada, distrayéndome, hoy voy al teatro...”.

“¿Tienes algún candidato?“, insistieron desde Puro Show, el programa de eltrece de Pampito y Matías Vázquez y la actriz de En Otras Palabras contestó: “No, no. Tengo todo cerrado literalmente”.

