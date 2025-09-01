Gimena Accardi y Nicolás Vázquez volvieron a dar muestra de la buena relación que mantienen. Este domingo, Instagram fue el escenario de un intercambio de mensajes que emocionó a sus seguidores, en el marco de la última función de la obra En otras palabras.
El actor y productor se despidió del proyecto con un posteo cargado de gratitud: “Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor”, escribió Vázquez en Instagram.
Lejos de dejarlo pasar, Accardi —protagonista de la obra junto a Andrés Gil— respondió con ternura a su exmarido: “El mejor director de mi vida. ¡Gracias por tanto!”.
LA RESPUESTA DE NICO VÁZQUEZ
La devolución de Nico no se hizo esperar y agregó: “Sos una actriz excelente. Hiciste un trabajo espectacular”, acompañado por un corazón rojo.
El breve pero contundente ida y vuelta no pasó desapercibido. Cientos de fanáticos celebraron la complicidad entre ambos, dejando comentarios de aliento y mensajes cargados de cariño.