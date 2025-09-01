La obra teatral que protagonizaron Gimena Accardi y Andrés Gil, bajo la dirección de Nicolás Vázquez, llegó a su fin.

La gira de En otras palabras concluyó el 31 de agosto en San Juan y la actriz compartió su emoción en Instagram, con palabras de afecto hacia Gil y todo el equipo de trabajo.

Antes de la última función, la actriz escribió en el camarín: “Listos para la última función y todo es emoción”.

Foto: Instagram.

Luego, tras el final de la obra, reposteó un video para agradecer al público por su apoyo: “Es nuestro fin de gira, fin de la obra. Fue nuestra última función. Quería agradecerles a ustedes, al público, que nos ha acompañado hace más de un año y medio”.

El mensaje de Gimena Accardi en su despedida de En otras palabras

ASÍ SE DESPIDIÓ GIMENA ACCARDI DE ANDRÉS GIL Y DE TODO EL EQUIPO DE EN OTRAS PALABRAS

Accardi cerró este capítulo de su vida laboral extendiendo su emoción y gratitud a todos los que formaron parte de la obra En otras palabras: “Este equipo del amor se despide de esta obra hermosa que nos dio tanta felicidad a todos”.

“Los quiero mucho. Gracias por todo, equipazo. Los voy a extrañar”, afirmó Gimena Accardi desde San Juan, la última escala de la gira.

Foto: Instagram.

