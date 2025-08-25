Andrés Gil le puso el pecho a las preguntas del notero de Intrusos, quien viajó especialmente a Bahía Blanca para lograr su nota.

El actor se hizo presente en dicha ciudad con Gimena Accardi, con quien protagoniza la obra En Otras Palabras.

La dupla artística fue vinculada sentimentalmente y la versión se potencio luego de que Accardi contara que le fue infiel a Nico Vázquez, motivo por el cual la pareja llegó a su final, luego de un año de crisis.

Foto: captura de pantalla de América, Intrusos.

HABLÓ ANDRÉS GIL: CÓMO AFECTÓ A CANDE VETRANO EL RUMOR DE INFIDELIDAD CON GIMENA ACCARDI

“Todo, obviamente, es falso. Estoy tranquilo con Cande en casa. Unidos. Intentando que esto no nos afecte”, le dijo Andrés Gil al cronista de América.

“Estamos en un momento muy lindo, con nuestro hijo, quizás en el momento más especial de nuestras vidas”, aseguró el actor. La pareja tiene un bebé de 9 meses, llamado Pino.

Con tranquilidad y negando a cámara el rumor de romance clandestino con su compañera de teatro, apuntó: “Estoy cuidando a mi familia. También Gimena y Nico están pasando por un momento bastante choto y no está bueno que alimenten el tema con cosas que son mentiras”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.