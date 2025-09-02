“En otras palabras” tuvo su última función y, como despedida, Gimena Accardi publicó una foto en agradecimiento al elenco.

En la foto se ve a las actrices y los actores sobre el escenario, con cuatro personas sentadas en un sillón. Dos de ellas, en el centro: Gime y Andrés Gil.

Una usuaria le envió a Pochi de Gossipeame un comentario sugestivo: “Lenguaje corporal y súper separados Gime y Andrés. Re, ¿no?”. A lo que la periodista contestó: “Me genera incomodidad hasta a mí”.

La foto que delata a Gimena Accardi y Andrés Gil: “Me genera incomodidad” | Créditos: Instagram @gossipeame

LA FOTO QUE DELATA A ACCARDI Y GIL

Gimena acompañó la imagen con un agradecimiento: “Este equipo del amor se despide de esta obra hermosa que nos dio tanta felicidad a todos. ¡Los quiero mucho! Gracias por todo, equipazo. ¡Los voy a extrañar!”.

Andrés Gil y Gime Accardi (Foto: Instagram @gimeaccardi)

Allí es donde se destaca el distanciamiento entre los protagonistas, luego de los rumores de romance.