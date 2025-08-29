Ya firmado el divorcio de Nicolás Vázquez (48), el viernes por la tarde explotó la versión de que Gimena Accardi (40) estaría iniciando un fogoso nuevo romance, después de la polémica que se originó cuando admitió haberle sido infiel con un “random” tras 18 años juntos.

“Se estaría conociendo con un muchacho de 23 años”, contó Fede Flowers.

Luego, el panelista de Horacio Cabak en El Observador precisó: “Lo conoce hace muy poco a este apuesto muchacho”.

Gimena Accardi en España con amigos. (Foto: @gimeaccardi)

“Se conocieron e intercambiaron los números en un viaje muy reciente que hizo ella a Europa a ver a sus amigos de Erreway, después de la separación”, aclaró.

LOS ENCUENTROS DE GIMENA ACCARDI CON SU NOVIO 17 AÑOS MENOR

En ese punto, “Ya tuvieron varios encuentros. (...) Se frecuentaron tres veces ”.

“La información llegó de los amigos de él y ellos se están conociendo”, cerró el periodista.