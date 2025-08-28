En medio del revuelo que generaron sus dichos sobre la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, Mirtha Legrand decidió tener un gesto directo y personal, y llamó al actor para pedirle disculpas.

Según contó una persona del entorno del actor, “la Chiqui” se comunicó con él para expresarle su arrepentimiento por decir que Gimena lo dejó “como un cornudo”. Sin embargo, la respuesta del actor fue inmediata y llena de cariño: “Yo te quiero mucho, no hacía falta que me llames”, le aseguró, dejando en claro que jamás se sintió ofendido.

Lejos de cualquier tensión, Mirtha le expresó además que muy pronto irá a verlo al teatro, donde protagoniza la exitosa obra Rocky, para “ovacionarlo y aplaudirlo”.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

Con la calidez que lo caracteriza, Nico le reiteró que no había motivo alguno para disculparse. Pese a ello, la diva sintió la necesidad de pedir perdón por las palabras que habían generado ruido en los medios.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

ASEGURAN QUE NICO VÁZQUEZ ESTÁ MUY MAL TRAS DIVORCIARSE DE GIMENA ACCARDI: “SE QUEBRÓ”

La noticia de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sigue generando todo tipo de repercusiones en el mundo del espectáculo. Según contaron en Secretos Verdaderos, el actor estaría atravesando un momento muy duro en lo personal y eso se habría reflejado en escena.

“A Nico nada lo impactó tanto, lo conmovió tanto, lo moviliza tanto, como la ruptura de esta relación de 18 años. Si Gimena imaginaba pasar su vejez con él, él también imaginaba pasarla con ella. Y todo eso se rompió como una pompa de jabón”, comenzó diciendo el cronista de Secretos Verdaderos, Rafa Juli, en vivo.

A pesar del éxito en el teatro con la obra Rocky, donde las funciones siguen convocando a cientos de espectadores y con filas que recorren media cuadra, el actor no logró ocultar su tristeza, tal como lo detallaron en el programa que conduce Luis Ventura por América.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

El contraste es fuerte: mientras sobre las tablas mantiene intacto su profesionalismo y sigue haciendo reír y emocionar a su público, puertas adentro Nico enfrenta uno de los golpes más duros de su vida.