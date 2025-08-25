La noticia de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sigue generando todo tipo de repercusiones en el mundo del espectáculo. Según contaron en Secretos Verdaderos, el actor estaría atravesando un momento muy duro en lo personal y eso se habría reflejado en escena.

“A Nico nada lo impactó tanto, lo conmovió tanto, lo moviliza tanto, como la ruptura de esta relación de 18 años. Si Gimena imaginaba pasar su vejez con él, él también imaginaba pasarla con ella. Y todo eso se rompió como una pompa de jabón”, comenzó diciendo el cronista de Secretos Verdaderos, Rafa Juli, en vivo.

A pesar del éxito en el teatro con la obra Rocky, donde las funciones siguen convocando a cientos de espectadores y con filas que recorren media cuadra, el actor no logró ocultar su tristeza, tal como lo detallaron en el programa que conduce Luis Ventura por América.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

El contraste es fuerte: mientras sobre las tablas mantiene intacto su profesionalismo y sigue haciendo reír y emocionar a su público, puertas adentro Nico enfrenta uno de los golpes más duros de su vida.

MARCELA TAURO LANZÓ UNA EXPLOSIVA TEORÍA SOBRE QUIÉN FILTRÓ EL TERCERO EN DISCORDIA ENTRE NICO VÁZQUEZ Y GIME ACCARDI

Cuando parecía que la polémica iba a calmarse después de las confesiones públicas de Nico Vázquez y Gimena Accardi, un nuevo giro encendió la polémica luego de que Marcela Tauro deslizara una explosiva teoría.

“Para mí fue él”, lanzó sin filtros, Tauro, en referencia a Nico Vázquez, señalando que habría sido el propio actor quien dejó trascender la información.

Según explicó la periodista, Vázquez habría quedado pegado en el escándalo como el supuesto infiel y, para correrse del foco, la filtración habría sido su estrategia.