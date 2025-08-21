La mini conferencia de prensa que dio Nico Vázquez en la puerta del teatro, luego de que Gimena Accardi confirmara que le fue infiel con “un random que no es del medio”, fue analizada minuciosamente en Pasó en América.

Sabrina Rojas destacó el término “delicado” que utilizó el actor cuando le preguntaron por la presunta traición de su esposa con Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano.

Aunque los involucrados negaron que Gimena haya engañado a Nicolás con su compañero de trabajo, las especulaciones y dudas siguen alimentando el debate.

Foto: captura de pantalla de Pasó en América.

“DELICADO”: LA PALABRA DE NICO VÁZQUEZ QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN SOBRE LA INFIDELIDAD DE GIMENA ACCARDI

Tartu: -Cande y Andrés se van a separar. ¡Olvidate!

Sabrina Rojas: -Ellos no la están pasando bien.

Martín Salwe: -Gimena en la nota no desmintió el tema de Andrés categóricamente.

Sabrina: -Y Nico tampoco... Lo de él, lo de las dos chicas (Dai Fernández y Mecedes Oviedo), sí fue contundente. Pero si ustedes escuchan bien, cuando le preguntaron (por Andrés), usó la palabra “delicado”. Dijo “el tema es delicado”. Para mí no se refería a su propia separación, se refería a la historia que hay del otro lado.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.