En medio de la expectativa por el próximo Mundial, un tierno video de la hija de Leandro Paredes compartido por Camila Galante se volvió viral en redes sociales. La protagonista fue Victoria, la hija mayor del campeón del mundo, quien sorprendió con su reacción al abrir un paquete de figuritas y encontrar la imagen de su papá.

El clip, que comenzó a circular con fuerza en X, muestra a la nena revisando las figuritas con atención hasta que descubre la de Leandro Paredes. En ese momento, su expresión cambia por completo y deja ver una mezcla de sorpresa, emoción y felicidad que enterneció a miles de usuarios.

Victoria, la hija de Leandro Paredes, festejó tras sacar una figurita de su papá (Foto: Instagram/@ccamilagantee)

“¡Papá, papá, papá!“, se la escuchó gritar con fuerza mientras mostraba la figurita a la cámara del celular. El video lo publicó en las historias de su cuenta de Instagram la pareja del deportista, el cual rápidamente generó repercusión entre los fanáticos de la Selección argentina.

Victoria, la hija de Leandro Paredes, festejó tras sacar una figurita de su papá (Foto: Instagram/@ccamilagantee)

EL FENÓMENO DE LAS FIGURITAS EN LA PREVIA DEL MUNDIAL 2026

El fenómeno de las figuritas vuelve a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la cuenta regresiva para el Mundial, especialmente entre los más chicos. Y esta vez, fue la propia familia de Leandro Paredes la que protagonizó uno de los momentos más tiernos y comentados en redes.

El gesto inocente y emocionante de Victoria terminó convirtiéndose en uno de los videos más virales del día y volvió a reflejar la pasión que genera la Selección argentina dentro y fuera de la cancha.

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