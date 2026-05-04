A menos de un mes del arranque del Mundial 2026, el clima ya se empezó a sentir. No en la cancha, sino en las redes sociales la conversación entre streamers ya empezó: el eje es lo ‘insoportable’ que resulta la intensidad argentina y el pánico global a que la Selección repita el título de Qatar.

El torneo todavía no empezó, pero la tensión se vive con protagonistas y códigos que no soportan la euforia nacional.

Y claro que la intensidad argentina ya empezó a generar polémica. Las imágenes de los festejos de la Selección en el colectivo, con el furor de los hinchas que no dejaron a los jugadores llegar al Obelisco, dieron la vuelta al mundo. También los memes del Dibu Martínez y las frases de Messi convertidas en remeras.

Pero lo que más “molesta” de esa intensidad es que resulta difícil de entender si uno no es argentino. Y eso, justamente, es lo que empezó a hacerse oír a medida que se acerca la Copa del Mundo: que Argentina no vuelva a salir campeón. No por una cuestión competitiva, sino por los cuatro años consecutivos de gastadas, videos virales, cánticos y ese orgullo que infla el pecho.

Quienes son estos tres “genios”?? . Un mexicano, un brasileño , y el otro muchacho de qué país es ??

JAJAAJA que nos tengan tan en cuenta. Es lógico. Somos LOS CAMPEONES DEL MUNDO❤️💪🏻🇦🇷🏆⚽️ pic.twitter.com/4Ko2ABb0eN — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 1, 2026

Uno de los videos que más circuló fue el de Mike Máquina del Mal. Pero no fue el único. Desde Brasil, Allan Jones, y desde República Dominicana, Angelo (Will, de Los Futbolitos), se sumaron con críticas en la misma línea.

Ese entramado de clips, respuestas y recortes terminó llegando a Luquitas Rodríguez, amigo del grupo, que lo retomó en su stream y eligió responder sin correrse del eje:“Sí, los argentinos somos intensos, pero ¿qué tiene de malo?”.

Para Luquitas, la postura es clara: “El argentino un poco exagera con el fútbol, pero es nuestra forma de vivirlo. Los extranjeros están preocupados, pero los argentinos somos así, intensos, está en nuestra identidad”.

Mike y una historia que viene desde Qatar

No fue la primera vez que Mike La Máquina del Mal, el streamer que tiene casi 150 mil suscriptores en su canal de YouTube y 222 mil en Instagram, apuntó contra Argentina. Su vínculo con la Selección se volvió tema después del Mundial de Qatar 2022, cuando un video del vestuario —con Lionel Messi y una camiseta de México en el piso— se viralizó y desató una polémica inesperada.

El primero en criticarlo fue el boxeador mexicano Canelo Álvarez y Mike tomó el guante y se animó a algo casi imposible: cuestionar la actitud del mejor jugador del mundo. Le ha dedicado varios videos criticando sus gestos contra equipos mexicanos. Esta rivalidad llevó a Mike a perder una apuesta en 2023, obligándolo a tatuarse el rostro de Messi.

Casi cuatro años después del día histórico que consagró a la Selección Argentina como campeona del mundo, Mike rememoró un circuito que conoce muy bien: a partir de ese hito, se desató un torbellino de memes, canciones, retos e imágenes que pusieron de manifiesto la intensidad de nuestro pueblo. Y él, definitivamente, no está listo para otros cuatro años así.

Allan y Will: distintas miradas, la misma conclusión.

Lo que empezó como una reacción individual desde México, rápidamente se volvió un patrón que se repitió en distintos países y formatos. Desde Brasil, Allan Jones sumó su propia lectura en streams donde combinó reacción, charla con su audiencia y análisis en tiempo real.

En ese recorrido, Argentina apareció como tema recurrente, no tanto por el juego en sí, sino por todo lo que se generó alrededor y la intensidad argenta tomó protagonismo.

En sus comentarios volvió sobre escenas que se repitieron durante esos años: lo orgullosos que son Rodrigo De Paul y de Nicolás Otamendi, a quienes definió como “infumables”... “Si ya están muy agrandados con un Mundial, no me quiero imaginar lo que podría ser con dos consecutivos”, dijo.

En su caso, la rivalidad histórica entre Brasil y Argentina estuvo de fondo, pero el foco se corrió hacia otra cosa: el desgaste de una intensidad que no se apagó con el final de los partidos.

“Dos seguidos no. Messi ya ganó su Mundial, que pasen otros 20 años pero que no gane Argentina”, sumó Allan en respuesta a uno de los comentarios que vaticinaba para la albiceleste otro campeonato.

“Que gane Francia, llegaría a un tricampeonato, no molestaría a nadie, en el caso que Brasil no gane.”, insistió. Lo que más le molesta es esa manera de vivir el fútbol, donde la pasión y el orgullo inflan el pecho y también aparecen la ironía y la creatividad para gastar a los rivales. Desde el “Brasil decime qué se siente tener en casa a tu papá”, hasta cómo una Abuela se convirtió en cara de los festejos del Mundial pasado.

Desde otro lugar, Angelo —Will— construyó su mirada desde un ángulo diferente. Aunque República Dominicana no tiene una tradición fuerte en fútbol, encontró en ese universo un lenguaje propio desde el cual desarrollarse.

Con un formato más cercano al análisis, logró construir una audiencia en toda Latinoamérica y meterse en una conversación que no era necesariamente local.

Desde ese lugar, lo que marcó no fue tanto la rivalidad como la presencia. En sus reacciones, Argentina aparece de manera constante: en los clips, en los memes, en las discusiones que se extienden más allá de los partidos.

Lo que al principio fue sorpresa terminó en una conclusión compartida: más que el resultado, lo que incomodó fue cómo se vivió la euforia Argentina. Por eso, desde su canal se sumó a los otros con el pedido de que no vuelva a salir campeón en este Mundial. “Por favor, no puedo imaginarme otros cuatro años de semejante intensidad”, dijo.

La respuesta de Luquitas Rodríguez

Del otro lado, la reacción no siguió el camino esperable. Luquitas Rodríguez, con años de recorrido en el streaming y en los medios digitales, y con un vínculo constante con el fútbol desde el análisis y el humor, construyó una voz propia dentro de ese cruce entre cultura y deporte.

Cuando los clips empezaron a circular, Luquitas se subió al punto de partida de la conversación reforzando la idea de la intensidad como rasgo de identidad argentina: reconoció nuestra insistente pasión, la imposibilidad de ganar en silencio y la presencia constante.

Pero en lugar de quedarse en esa descripción, avanzó. Propuso una lectura distinta: lo que desde afuera se veía como exceso, para él forma parte de nuestra cultura y es motivo de orgullo nacional.

Falta poco para que empiece el Mundial, pero la discusión ya está instalada. Antes de que la pelota marque la cancha, los cruces ya se empezaron a dar y la narrativa, a construirse. Es que Argentina no vive el fútbol en voz baja. Somos intensos, lo sabemos y no pensamos pedir perdón por eso. Y eso… molesta.