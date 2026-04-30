En un mercado saturado de libros que prometen cambios inmediatos, “El desafío del hacer” va por otro lado: no endulza el proceso. Y ahí está su mayor mérito.
El primer libro de Juliana Maiz Casas, publicado por Editorial Temas, se construye a partir de 17 historias reales de personas que lograron abrirse camino en distintos ámbitos.
Pero lejos de romantizar el éxito, lo que aparece es otra cosa: decisiones incómodas, procesos largos y una insistencia poco glamorosa.
La autora se mueve con soltura entre una historia y otra, sin perder ritmo ni profundidad. Cada capítulo abre un nuevo universo, pero todos están atravesados por un mismo hilo: personas que, en algún momento, dejaron de esperar condiciones ideales y actuaron igual.
Historias que funcionan como espejo
El gran acierto del libro es evitar la teoría y apoyarse en lo concreto. Porque no hay nada más efectivo que ver cómo otros lo hicieron.
Aunque también hay algo más: estas historias no están puestas para idealizar, sino para contrastar. Dicho esto, inevitablemente aparece la pregunta incómoda: si ellos pudieron, ¿qué estamos haciendo nosotros?
Ahí es donde el libro deja de ser inspirador en el sentido liviano y empieza a ser interpelante.
A partir de estas experiencias, Juliana identifica cinco rasgos que se repiten en las personas que tomó como objetos de estudio:
- Se la juegan
- Aprenden de sí mismos
- Actúan con propósito
- Inspiran a otros
- Van tras sus sueños
No es una fórmula, pero tampoco es casualidad. Y el libro deja entrever algo que muchas veces se evita decir: no todos llegan, y muchas veces la diferencia está en esas decisiones que algunos toman y otros no.
Una autora que no se queda al margen
Hay algo que se percibe entre líneas y que suma mucho: Juliana disfruta estas historias.
Se nota en la forma en que están contadas, en el respeto por cada recorrido y en cierta admiración que no intenta disimular. No es una mirada fría ni analítica; es una mirada involucrada. Esto hace que el libro tenga una energía particular: no solo cuenta historias, las valida.
Uno de los recursos más interesantes aparece al final de cada capítulo: la pregunta. No está puesta como cierre, sino como detonante. Es una pausa que te obliga a dar un respiro antes de seguir leyendo.
En ese momento aparece uno de los puntos más fuertes del libro: no te deja salir indemne. Porque en algún momento, entre historia e historia, la lectura deja de ser sobre otros y empieza a ser sobre uno.
Liderazgo sin discurso vacío
El libro se organiza en dos ejes —transformación personal y creación de valor colectivo—, pero lo interesante es cómo la autora baja esas ideas a tierra.
El liderazgo no aparece como un concepto aspiracional, sino como algo que se construye en la práctica, en decisiones concretas y, sobre todo, en vínculo con otros.
Mucho más que motivación
El desafío del hacer evita el lugar cómodo de la motivación superficial.
No ofrece garantías, no simplifica procesos y no promete resultados rápidos. Lo que hace —y lo hace bien— es acercar ejemplos reales de personas que sostuvieron una dirección, incluso cuando no era fácil.
El elemento en común en todas las historias es la forma de posicionarse frente a lo que quieren.
En ese punto, el libro no da respuestas cerradas, pero deja una idea flotando que cuesta ignorar: muchas veces no se trata de saber más, sino de animarse a hacer.
Quién es Juliana Maiz Casas
Juliana Maiz Casas trabaja en el desarrollo de personas y equipos, acompañando procesos de liderazgo, aprendizaje y transformación organizacional.
Este es su primer libro, y en él reúne experiencias que buscan algo más que inspirar: mover.
Sobre el libro El desafío del hacer
En tiempos donde todo parece girar en torno a la intención, “El desafío del hacer” pone el foco en otro lugar: la acción.
Y aunque no lo diga en voz alta, deja una sensación difícil de ignorar: el problema, muchas veces, no es no saber qué hacer… sino seguir postergándolo.