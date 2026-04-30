El fin de semana largo por el Día del Trabajador llega con condiciones climáticas variadas en gran parte de la Argentina. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes 1°, sábado 2 y domingo 3 de mayo estarán marcados por cambios de temperatura, nubosidad y algunas lluvias en distintas regiones del país.

CLIMA: CÓMO ESTARÁ EL FIN DE SEMANA LARGO

Para el viernes 1 de mayo, feriado nacional, se espera una jornada con nubosidad variable en el centro del país, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con temperaturas templadas que rondarán entre los 14 y 22 grados.

En el norte argentino el tiempo se mantendrá más inestable, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, mientras que en la Patagonia predominará el clima fresco, con vientos y algunas precipitaciones en el sur.

El sábado 2 de mayo presentará condiciones similares, aunque con mejoras temporarias en la zona central. El SMN indica que podrían registrarse períodos de sol, con temperaturas agradables durante la tarde.

Sin embargo, el norte seguiría con inestabilidad, mientras que en el sur se mantendrán las bajas temperaturas, con cielo mayormente nublado.

En tanto, el domingo 3 de mayo podría mostrar un leve descenso de temperatura en el centro del país y el AMBA, con mayor presencia de nubes y chances de lluvias aisladas hacia el final de la jornada.

En el norte continuarían las condiciones inestables, y en la Patagonia se prevé tiempo frío, con posibles lluvias y vientos intensos en algunas zonas.

De acuerdo al SMN, no se esperan fenómenos extremos a nivel general, pero recomiendan estar atentos a las actualizaciones diarias, especialmente en las regiones donde hay probabilidad de tormentas.

De esta manera, el fin de semana largo tendrá un clima cambiante en Argentina, ideal para planificar actividades al aire libre con precaución y consultar el pronóstico antes de salir.