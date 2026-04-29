La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires distinguió a Adrián Appiolaza como Personalidad Destacada de la Cultura, en una emotiva ceremonia que se realizó en el Salón Dorado del Palacio Legislativo.

El diseñador, actual director creativo de Moschino, fue celebrado por su trayectoria internacional y su aporte a la moda como lenguaje cultural.

El evento reunió a referentes del mundo creativo, medios y figuras del sector, y fue impulsado por la diputada Patricia Glize. El reconocimiento consolidó a Appiolaza como una de las figuras argentinas con mayor proyección en la industria global.

Adrián Appiolaza fue distinguido como personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: prensa

“Argentina es mi ventaja competitiva”: el mensaje de Appiolaza

Durante su discurso, Appiolaza puso en valor el peso de su identidad en su recorrido profesional.

Adrián Appiolaza fue distinguido como personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: prensa

“Argentina no es solo el lugar donde nací, es el filtro a través del cual veo el mundo; esa resiliencia y creatividad que nos define fue mi ventaja competitiva en el exterior”, expresó ante los presentes.

Nacido en Buenos Aires y formado en la prestigiosa Central Saint Martins, Appiolaza inició su carrera junto a Alexander McQueen y trabajó en casas de renombre como Loewe y Chloé.

En 2024, asumió la dirección creativa de Moschino, donde abrió una nueva etapa marcada por una mirada conceptual, lúdica y profundamente autoral.

Adrián Appiolaza fue distinguido como personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: prensa

La argentinidad, protagonista en la Semana de la Moda de Milán

En su última colección presentada en la Semana de la Moda de Milán, Appiolaza incorporó referencias directas a la identidad argentina: desde Eva Perón hasta Mafalda, fusionando lo local con códigos globales.

Elementos como el Obelisco, el fileteado porteño y símbolos de la cultura popular se integraron a una narrativa estética contemporánea que puso a la argentinidad en el centro de la escena internacional.

Adrián Appiolaza fue distinguido como personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: prensa

Un referente creativo y embajador del talento nacional

Días antes de recibir este homenaje, Appiolaza también fue una de las figuras destacadas en los Martín Fierro de la Moda, reafirmando su lugar como referente creativo y embajador del talento argentino en el mundo.