El 23 y 24 de agosto, Gimena Accardi se presentó en Bahía Blanca junto a Andrés Gil, en el marco de la gira teatral En otras palabras.

Afectada por su reciente divorcio de Nico Vázquez y tras haber contado públicamente que le fue infiel a su marido, la actriz dejó la ciudad, compartió un profundo mensaje y su ex no permaneció indiferente.

EL EMOTIVO POSTEO DE GIMENA ACCARDI TRAS SU PASO POR BAHÍA BLANCA

“En Bahía Blanca nació mi mamá y mi abuela materna”.

“Venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí. Gracias bahienses por el amor”.

“Las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo”.

“(También pasé por Pigüé, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia)”, escribió Gimena en la historia que subió a Instagram.

Foto: Instagram.

LA REACCIÓN DE NICO VÁZQUEZ AL MENSAJE DE GIME ACCARDI TRAS EL DIVORCIO

A menos de una semana de firmar el divorcio, Nico sorprendió con su reacción al ver el conmovedor posteo de Gimena Accardi.

El actor le comentó con el emoji de un corazón blanco y el símbolo del infinito, evidenciando que, pese a la separación, el amor entre ellos los sigue uniendo.

Foto: Instagram.

