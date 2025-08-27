Adrián Pallares dio su picante opinión sobre el final de la obra En Otras Palabras, protagonizada por Gimena Accardi y Andrés Gil.

La pareja fue vinculada sentimentalmente, y el rumor de un affaire amoroso se potenció luego de que la actriz reconociera que le fue infiel a Nico Vázquez.

Encabezando un verdadero éxito y tras su paso por Bahía Blanca, el conductor analizó la baja de telón a fines de agosto y fue sugerente con sus comentarios.

Foto: captura de América, Intrusos.

A ADRIÁN PALLARES LE HIZO RUIDO QUE GIMENA ACCARDI Y ANDRÉS GIL SE BAJEN DE UN ÉXITO

“Cualquier cosa que cambien de la obra, iba a llamar la atención. No sé quién la produce, si es Nico Vázquez, pero voy a decir una guachada”, comentó Adrián.

“Es una obra para que vuelva a la calle Corrientes por cuatro únicas semanas. Yo entiendo que van a decir ‘es oportunista’. Sí. Pero es una obra buena, sigue funcionando. Ellos están bárbaros. Llevate una buena de tanto quilombo”, continuó Pallares.

Picante, deslizó: “Y si no pasó nada, podés seguir con la obra. ¿Cómo abandonás un trabajo?”.

Sentada a su lado, Paula Varela apuntó: “Que termine estaba estipulado. Tal vez no tienen teatros o están comprometidos con otras cosas”.

Y el conductor de Intrusos contestó con una contundente frase: “Para los éxitos siempre hay teatros... Capaz que a ella les trae malos recuerdos”.

