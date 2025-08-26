A una semana de romper el silencio en el stream de Olga sobre su infidelidad a Nico Vázquez, Gimena Accardi le puso humor al drama y, junto a sus compañeros de Sería Increíble, se rio de su inestable presente personal.

La actriz agarró su celular y le hizo una concreta pregunta a “IA” (Inteligencia Artificial) y obtuvo un sincericidio en vivo, a cargo de Homero Pettinato, quien se sumó al juego propuesto por Gimena y se hizo pasar por el asistente virtual.

Foto: captura de pantalla del stream Sería Increíble de Olga.

QUÉ LE PREGUNTÓ GIMENA ACCARDI A IA TRAS DIVORCIARSE DE NICO VÁZQUEZ

“¿Cómo viene mi semana?”, consultó Accardi en el stream Sería Increíble.

Del otro lado de la llamada, Homero se hizo pasar por la herramienta informática virtual y le respondió sin filtros: “Como el orto viene. Yo te tengo que decir la verdad”

Sin contener la risa, la actriz le contestó: “No, no, mentime”.

Siempre en papel, Pettinato continuó: “Es dura. Tampoco me tiren de la lengua”.

Con picardía, Damián Betular acotó: “Ah, pero está medio argentina la IA”.

Y Accardi respondió siguiendo con la parodia en vivo: “Sí, yo lo pedí en argentino”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.