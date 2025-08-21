A pocas horas de que Wanda Nara regresara a la Argentina y asegurara que la China Suárez está esperando un bebé con Mauro Icardi, Adrián Pallares miró a cámara y le hizo un pedido urgente a Benjamín Vicuña.

Las palabras del conductor de Intrusos llegaron después de la filtración de un video en el que el futbolista del Galatasaray le dio un cabezazo a un hincha, frente a Amancio y Magnolia Vicuña.

Todo esto en medio de la guerra judicial de Mauro con Wanda Nara y tras la publicación de un polémico video de Eugenia Suárez en Instagram, donde mostró al delantero en paños menores, al borde de la censura.

Foto: captura de América.

LUSSICH, LETAL CON ICARDI: PALLARES, PREOCUPADO POR LOS HIJOS DE VICUÑA

“Wanda Nara volvió al país cargada de venganza, con papeles judiciales y con una noticia bomba: la China Suárez estaría embarazada”, dijo Pallares en los minutos iniciales de Intrusos.

Y continuó: “Por otro lado, Mauro Icardi decidió mostrarse y poner pruebas al canto. Si Instagram no lo levantó, se puede mostrar”.

Con la imagen de Icardi en bóxer, Lussich opinó sin filtros y muy picante: “Él quiere demostrarle al mundo que no es manisero, como lo apodaron por el mote de ‘pequeño pene’”.

“¿Qué hace? Se acomoda de costado, se ‘acomoda’ de una manera para que parezca algo más importante, pero todos sabemos que no lo es. Es un cabeza de termo. Y la China Suárez lo filma”, agregó Rodrigo.

Foto: Instagram de China Suárez.

EL PEDIDO URGENTE DE ADRIÁN PALLARES A BENJAMÍN VICUÑA

Acto seguido, Adrián se puso serio, miró a cámara y le habló al actor chileno: “Benjamín Vicuña, sacá a tus pibes de ahí. Están metidos, pobrecitos, en una novela que nada tiene que ver ellos”.

“La historia es entre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi. En el medio, están los pibes. Ayer, Laura Ubfal dijo que ya arreglaron las visitas”, apuntó el periodista.

Y cerró: “Es una guerra. Que salgan de ahí”.

