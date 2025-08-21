Wanda Nara llegó a la Argetina después de estar en Estados Unidos por trabajo y en una entrevista con Puro Show, donde habló de su guerra con Mauro Icardi, se quebró al contar su verdad.

“Wanda, te siento quebrada”, le dijo Pochi de Gossipeame a la conductora, quien dijo entre lágrimas: “Es que estoy un poco cansada ya. Hay muchas situaciones que ustedes no conocen, si ustedes escuchan las declaraciones, por ejemplo de Kennys, no hay persona que no se larga a llorar”.

Wanda Nara habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“Kennys vivió los últimos cinco meses conmigo. Es muy duro. Yo trato de no exponer a mi familia pero ya estoy cansada. Y no voy a hablar más de esto. El dinero puede comprar todo menos a la verdad, con el tiempo se van a saber un montón de cosas”, aseguró la empresaria.

EL MOMENTO EN QUE WANDA NARA TRATÓ DE ENSOBRADA A ANGIE BALBIANI

Wanda Nara trató de ensobrada a Angie Balbiani tras su cruce en el vivo de Puro Show. “Yo quiero saber cuánto te pagan, porque dentro de las amenazas decían que les iban a pagar a periodistas”, lanzó la mediática.

Wanda Nara y Angie Balbiani se cruzaron en pleno vivo (Foto: captura de eltrece).

Angie por su parte le contestó:“A mí no me pagan un peso. Yo leo escritos judiciales, no opiniones personales. Estoy 100% de acuerdo en que la cuota alimentaria se tiene que pagar. Estoy haciendo mi trabajo, si querés, leo el expediente penal al aire y no tengo problema en pedirte disculpas si amerita" .

