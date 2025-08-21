Wanda Nara volvió a hablar de Mauro Icardi y, fiel a su estilo, no se guardó nada. En Puro Show, la conductora y empresaria contó que recibió un llamado de su ex y padre de sus dos hijas, y dio detalles de la charla que mantuvieron en privado.

“Me llamó él”, confirmó Wanda, ante la prensa que la estaba esperando en el aeropuerto de Ezeiza, tal como se pudo ver en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

Además, Wanda fue contundente al revelar que tiene pruebas de la charla que intercambiaron días atrás: “Sí, esa conversación está grabada. Llegado el caso, estará también en el expediente”, atino a decir.

Foto: Captura (eltrece)

Sobre el contenido de ese ida y vuelta, la hermana de Zaira Nara no quiso dar mayores detalles: “No me dijo nada nuevo, nada diferente, nada que a ustedes les pueda interesar más que eso. Está intentando ser feliz, pero obviamente no creo que lo sea. Una persona que está sin sus hijos… es todo fingido, es todo actuado, es todo para las cámaras”.

Para cerrar, Wanda lanzó una frase que encendió aún más la polémica: “Es parte del plan que a mí me dijo. Está escrito en todos los teléfonos. Revisen el WhatsApp de Kenny, también lo tiene. Todo mi entorno recibió este tipo de amenazas y de cosas”, cerró, polémica.

ELBA MARCOVECCHIO SALIÓ AL CRUCE DE WANDA NARA TRAS SU DENUNCIA CONTRA MAURO ICARDI: “HAY BOZAL LEGAL”

La guerra mediática y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo, esta vez con la voz de Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, quien salió al cruce de las fuertes acusaciones de la empresaria.

Todo comenzó con el posteo que Wanda publicó en Instagram contra su ex, donde aseguró: “Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches”, además de acusarlo de no cumplir con sus responsabilidades económicas.

Elba Marcovecchio: “No puedo hablar nada del expediente, porque para todas las partes, menos para la actora o demandada, pareciera que hay bozal legal, pero bueno”.

Ante esto, la letrada salió al cruce en vivo en América Noticias: “No puedo hablar nada del expediente, porque para todas las partes, menos para la actora o demandada, pareciera que hay bozal legal, pero bueno”.

Foto: Captura (América)

Asimismo, la abogada remarcó la importancia de respetar los procesos judiciales: “Los expedientes son privados. Cuando una parte infringe en estos, queda en desventaja el que cumple y se genera una situación compleja”.

“La demanda de alimentos no fue presentada aún y es importante para un debido proceso”, siguió. Y cerró, firme con su postura: “No puedo decir mucho más. Lo que yo hablo, lo hablo por los expedientes. Hay una resolución judicial que debe ser cumplida”.