Los viajes de Wanda Nara al exterior quedaron registrados tanto en Instagram como en Migraciones, y de ahí se agarró Mauro Icardi para exponer a su exposa ante la Justicia por el escaso tiempo que le dedicaría a sus hijas.

“De los últimos 30 días Wanda estuvo afuera 24”, afirmó Angie Balbiani tras leer el expediente de la presentación de Icardi ante el juez de familia.

Al mismo tiempo se precisó que entre el 20 de julio y el 2 de agosto estuvo en España, del 10 al 14 de fue a México, y que desde el 16 de agosto está en Estados Unidos.

“¡¿Seis días estuvo con las hijas, nada más?!“, se asombró Pochi de Gossipeame, para luego ponerlo en duda.

Angie Balbiani habló de la multa de Wanda Nara (Foto: captura de eltrece).

LA BRONCA DE MAURO ICARDI CON WANDA NARA

El enojo de Icardi con Nara se origina en que no puso pasar las vacaciones de invierno en Turquía con sus hijas, pese a las garantías que ofrecía Cancillería.

Los viajes de Wanda Nara.

De hecho, el incendiario posteo de Wanda contra Mauro en el Día de las Infancias fue replicado al hueso en el escrito presentado al juez.

“Violencia es filtrar chats e imágenes de contenido íntimo y sexual del padre de sus hijas y padrastro de sus hijos. Violencia es impedir el vínculo de sus hijas con su padre. Violencia es hablar de niños con el desprecio...”, acusó.

Angie Balbiani sobre Wanda Nara.

Al final, Mauro Icardi reclamó a la Justicia que se fije de forma definitiva el valor de la cuota alimentaria para sus nenas, para lo cual Wanda Nara debería blanquear cuántos ingresos declarados tiene y cuánto gasta en la crianza.