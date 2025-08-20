En América Noticias informaron que Mauro Icardi fue puesto en la lista de deudores alimentarios tras la presentación que hizo Wanda Nara a la Justicia luego del último día del niño y dieron a conocer de dónde se cobrará la conductora el dinero que le debe su ex.

“Decretar el embargo solicitado sobre la participación social que posee el demandado Sr. Mauro Emanuel Icardi en la Asociación Civil La Isla S.A. por la suma de dólares estadounidenses ciento diez mil (U$S 110.000) correspondiente a capital por alimentos”, expresa la justicia sobre la causa.

Así como también un monto extra por los gastos administrativos correspondientes a la transcacción: “Más la suma de dólares estadounidenses tres mil quinientos (U$S 3.500) que provisoriamente se presupuesta para responder a intereses, costas y costos de la ejecución”.

Mauro Icardi fue embargado por la Justicia por deudor alimentario (Foto: captura de América).

Por su parte, Laura Ubfal remarcó en sus redes sociales qué sucederá si el futbolista del Galatasaray entra a la Argentina: “Si entra no puede volver a salir del país, U$S 3.500 de multa diaria, embargada la casa de los sueños”.

QUÉ DIJO WANDA NARA CUANDO SE ENTERÓ QUE TAMARA BÁEZ LA COMPARABA CON LA CHINA SUÁREZ

En el ida y vuelta con la prensa, Wanda Nara fue consultada por las declaraciones de Tamara Báez, que la comparó con la China Suáez al acusarla de haberse metido entre ella y Elián.

“Cuando lo conocí a él, él estaba con otra chica, así que no me metí en ninguna relación. Eso lo aclaré mil veces”, dijo contundente la mediática y dejó en claro que no sigue en redes sociales a Tamara.

