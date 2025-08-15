Tamara Báez volvió a ser noticia no solo por el fin de su relación con Thiago Martínez tras más un año de relación y por su supuesta reconciliación con L-Gante sino que también por la aparición de una mujer que habría sido la causante de su ruputura.

Según revelaron en Puro Show, Thiago se habría acercado a la influencer Abril Jaller. “Para mí, Tamara le enganchó alguna infidelidad o algo raro a él. Ahora Thiago se está mostrando con esta chica, se los vio manejando juntos y lo subieron a las redes”, comentó Pochi, panelista del programa.

Abril Jaller, la mujer con la que relacionan al ex de Tamara Báez (Foto: redes sociales).

Al ver las imágenes, Fernanda Iglesias opinó: “Es una linda chica”. Por su parte, Pampito ironizó: “Bienvenida Abril a la pantalla de eltrece”. Mientras que Matías Vázquez sumó: “Esta es la mujer con la que tal vez engañaron a Tamara”.

Tamara Báez. Crédito: Instagram/@tamibaez222

Además, las fanáticas de Tamara no tardaron en expresarle su apoyo con mensajes como: “Qué horror Thiago con esa. Toma tussi, es re soga y vividora. Aguante vos siempre, Tamara”. Lejos de engancharse con los comentarios, Báez pidió públicamente: “No me pasen más nada de él. Hay que dejarlos volver al nivel de donde vienen. Suerte y amor”.

QUÉ DIJO WANDA NARA CUANDO SE ENTERÓ QUE TAMARA BÁEZ LA COMPARABA CON LA CHINA SUÁREZ

En el ida y vuelta con la prensa, Wanda Nara fue consultada por las declaraciones de Tamara Báez, que la comparó con la China Suáez al acusarla de haberse metido entre ella y Elián.

“Cuando lo conocí a él, él estaba con otra chica, así que no me metí en ninguna relación. Eso lo aclaré mil veces”, dijo contundente la mediática y dejó en claro que no sigue en redes sociales a Tamara.

