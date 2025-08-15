Wanda Nara habló con los medios sobre su relación con L-Gante y dejó en claro que, más allá de las versiones, no guarda rencores y mantiene un buen recuerdo. La empresaria también se refirió a la supuesta reconciliación del cantante con Tamara Báez y a cuánto la afecta la situación.
“En los últimos días circularon rumores de que L-Gante habría vuelto con la madre de su hija, aunque Tamara publicó en redes que quiere enfocarse en sí misma y en su hija”, le comentó el cronista de Puro Show
Ante esto, Wanda respondió: “Es gente que no sigo en Instagram… les deseo lo mejor a todos. Yo estoy muy enfocada en mi trabajo y en mi familia. Si me preguntan de mí, tengo un millón de proyectos, pero de toda la gente que me hablan no tengo ni idea”.
Sobre la versión de que Elián Valenzuela la habría considerado un “pasatiempo”, la empresaria fue contundente: “Yo no me puedo hacer cargo por lo que digan los demás de mí. Yo te puedo decir lo que yo pienso de él: lo quiero un montón y le deseo lo mejor. Sí, obvio, lo quiero y nunca me van a escuchar hablar mal de él”.
“No, no es un pasado. Yo lo respeto mucho, lo quiero, quiero a su familia, él quiere a la mía… y la verdad que yo lo sigo siguiendo. Me quedo con los momentos re lindos que pasamos y nada, es una amistad, no fue un pasatiempo y le deseo lo mejor”, cerró.
Lee más...
QUÉ DIJO WANDA NARA CUANDO SE ENTERÓ QUE TAMARA BÁEZ LA COMPARABA CON LA CHINA SUÁREZ
En el ida y vuelta con la prensa, Wanda Nara fue consultada por las declaraciones de Tamara Báez, que la comparó con la China Suáez al acusarla de haberse metido entre ella y Elián.
“Cuando lo conocí a él, él estaba con otra chica, así que no me metí en ninguna relación. Eso lo aclaré mil veces”, dijo contundente la mediática y dejó en claro que no sigue en redes sociales a Tamara.
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.