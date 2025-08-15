Wanda Nara habló con los medios sobre su relación con L-Gante y dejó en claro que, más allá de las versiones, no guarda rencores y mantiene un buen recuerdo. La empresaria también se refirió a la supuesta reconciliación del cantante con Tamara Báez y a cuánto la afecta la situación.

“En los últimos días circularon rumores de que L-Gante habría vuelto con la madre de su hija, aunque Tamara publicó en redes que quiere enfocarse en sí misma y en su hija”, le comentó el cronista de Puro Show

Ante esto, Wanda respondió: “Es gente que no sigo en Instagram… les deseo lo mejor a todos. Yo estoy muy enfocada en mi trabajo y en mi familia. Si me preguntan de mí, tengo un millón de proyectos, pero de toda la gente que me hablan no tengo ni idea”.

Wanda Nara habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Sobre la versión de que Elián Valenzuela la habría considerado un “pasatiempo”, la empresaria fue contundente: “Yo no me puedo hacer cargo por lo que digan los demás de mí. Yo te puedo decir lo que yo pienso de él: lo quiero un montón y le deseo lo mejor. Sí, obvio, lo quiero y nunca me van a escuchar hablar mal de él”.

“No, no es un pasado. Yo lo respeto mucho, lo quiero, quiero a su familia, él quiere a la mía… y la verdad que yo lo sigo siguiendo. Me quedo con los momentos re lindos que pasamos y nada, es una amistad, no fue un pasatiempo y le deseo lo mejor”, cerró.

QUÉ DIJO WANDA NARA CUANDO SE ENTERÓ QUE TAMARA BÁEZ LA COMPARABA CON LA CHINA SUÁREZ

En el ida y vuelta con la prensa, Wanda Nara fue consultada por las declaraciones de Tamara Báez, que la comparó con la China Suáez al acusarla de haberse metido entre ella y Elián.

“Cuando lo conocí a él, él estaba con otra chica, así que no me metí en ninguna relación. Eso lo aclaré mil veces”, dijo contundente la mediática y dejó en claro que no sigue en redes sociales a Tamara.

