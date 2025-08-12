El ida y vuelta entre Tamara Báez y Elián “L-Gante” Valenzuela sumó un nuevo capítulo explosivo. Tras semanas de rumores y una disputa legal por la cuota alimentaria de Jamaica, su hija en común, ambos confirmaron la reconciliación.

La noticia tomó por sorpresa a muchos, pero especialmente a Thiago Martínez, el joven con quien Tamara había viajado recientemente al Caribe y con quien se mostraba muy feliz. Hasta que todo cambió.

El ex de la influencer no se guardó nada y volcó sus sentimientos en las redes. Primero publicó una frase que encendió las especulaciones: “Enamoraste a un malo sin ser una nena fina”, se pudo leer en el posteo que subió a Instagram Stories.

Por último, el joven reflexionó con otro mensaje: “La vida a veces es dura, pero te voy a contar un secreto: eres más”, publicó, despertando las especulaciones sobre si sus palabras estaban dedicadas a su ex.

TRAS VOLVER CON TAMARA BÁEZ, L-GANTE TOMÓ UNA DRÁSTICA DECISIÓN CON WANDA NARA: MIRÁ QUÉ HIZO

Luego de idas y vueltas, Elián “L-Gante” Valenzuela anunció oficialmente que volvió con Tamara Báez, con quien tiene a su hija, Jamaica. Pero la noticia no llegó sola. Apenas horas después, el artista tomó una decisión que sorprendió a todos: dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram.

El gesto no pasó desapercibido para sus seguidores, sobre todo porque días atrás se los había visto juntos en el debut teatral de Claudia Valenzuela, madre del cantante. En ese evento, incluso Wanda subió al escenario para entregarle un ramo de flores, en una muestra de cercanía que ahora parece quedar en el pasado.

Aunque ni L-Gante ni Wanda hicieron declaraciones sobre el unfollow, la secuencia de hechos alimenta las versiones que señalan que esta determinación podría haber sido una condición de Tamara para retomar la relación.

Por ahora, el misterio sigue abierto, pero el click en “dejar de seguir” ya encendió un nuevo capítulo en esta novela mediática que no para de sumar capítulos.