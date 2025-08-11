La reconciliación de L-Gante con Tamara Báez fue anticipada por Wanda Nara, y el cantante lo confirmó con elocuencia en diálogo con Flor de la Ve.

“Ahora me siento re bien. Volví de la gira de Europa, que estuve todo un mes haciendo muchos shows. (...) Vine y acomodé un montón de cosas. Estoy acá con Tamara, con Jamaica, con mis amigos yendo a comer”.

“Volvimos en el mejor de los sentidos. Estamos bien. Lo primero es la familia”, manifestó en una nota con Los Profesionales de Siempre.

L-Gante se reconcilió con Tamara Báez: el video de la confirmación

Y si bien aseguró que con Wanda lo sigue uniendo una amistad, Elián Ángel Valenzuela enfatizó: “¿Sabés lo que me costó también volver a encontrarme con Tamara, poder hablar y todo eso? ¡Fue un montón!“.

“Yo lo que quería es esto que logré ahora. (...) No pasó antes porque no encontraba la ocasión”, enfatizó sobre su affaire con Wanda, con Tamara Báez a su lado.

CÓMO FUE LA RECONCILIACIÓN DE L-GANTE CON TAMARA BÁEZ

Luego, L-Gante contó que se mató de risa en su diálogo de reencuentro con la madre de su hija: “Se ve que ella estaba en conflicto con su pareja... Habíamos hablado que tenía que buscar a Jamaica, al jardín, no me contestaba. Entonces fui a la casa a Tamara”.

Tamara Báez con su exnovio.

“Me atiendieron pensando que era el hermano y era yo. Colé ahí un par de minutos y me fui con Jamaica. Después hablamos y está todo bien. Muy de casualidad”.

“La piel está intacta. (...) Siempre estuve enamorado de Tamara. Nunca amé a Wanda. Ella fue un pasatiempo”, siguió.

Al final, L-Gante admitió: “La felicidad me alcanza para hacer cualquier cambio que tenga que hacer”.