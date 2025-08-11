Wanda Nara volvió a dar declaraciones explosivas y esta vez el tema fue por su ex, Elián “L-Gante” Valenzuela. En una entrevista con Puro Show, la empresaria confirmó que el músico retomó su relación con Tamara Báez, con quien tiene a su hija, Jamaica.

“Ahora volvió con la ex, Elián es así. Yo lo felicito”, disparó Wanda en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece, confirmando lo que, hasta hace horas, solo eran fuertes rumores.

“A todas las parejas con las que estuve les enseñé a priorizar el amor”, agregó. Y cerró, feliz por el nuevo presente de su exnovio: “Y si están enamorados y están bien, me alegro por ellos. Es mejor para mí”.

Foto: Captura (eltrece)

L-GANTE PUBLICÓ UN CHAT CON WANDA NARA DESPUÉS DE QUE LANZARA SU NUEVO TEMA “TÓXICA”

El ida y vuelta entre Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela sumó un nuevo capítulo en las redes sociales.

Apenas horas después de que la empresaria lanzara su nueva canción llamada “Tóxica”, el referente de la cumbia 420 sorprendió a sus seguidores con una historia que muchos interpretaron como un mensaje directo a ella.

En la captura que compartió en Instagram Stories, se ve un chat con el contacto guardado como “Wanda” y buena parte del mensaje tachado con garabatos blancos. Pero lo que más llamó la atención fue el sticker que L-Gante pegó sobre la imagen: la palabra “TÓXICA” en mayúscula.

El posteo generó todo tipo de repercusiones entre sus fanáticos y los seguidores de Wanda, que no tardaron en especular sobre el trasfondo de esta publicación. Lo cierto es que la historia salió a la luz justo en el momento en que el videoclip de Tóxica comenzaba a viralizarse.