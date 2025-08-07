El reclamo de Tamara Báez por lo que considera una magra cuota alimentaria que le pasa L-Gante para criar a Jamaica (cumple 4 en septiembre) reavivó la polémica, y el cantante se plantó.

“Se habla mucho, pero puedo mostrar que tengo todas las cuotas al día”, se defendió Elian Ángel Valenzuela al regresar de su gira por Europa.

Entonces admitió: “Quizá lo que buscan es un aumento, pero que yo también estoy a disposición si lo conceden”.

Lo cierto es que Pampito reveló que el novio de Wanda Nara gira casi 1.000.000 de pesos a su exnovia, una cifra que las panelistas de Puro Show consideraron insuficiente para mantener a una niña.

Sin embargo, L-Gante fue tajante ante los rumores de que Tamara pretendería 5.000 dólares al mes: “Hasta que el juez no lo dicte...”.

LA BRONCA DE L-GANTE POR EL CONFLICTO CON TAMARA BÁEZ

“Se estira y para mí también es un dolor de hue... que la hagan tan larga, porque al que mencionan todo el tiempo es a mí. Pero yo estoy tranquilo, me reúno con los abogados y estoy a disposición de lo que dice el juez”, protestó.

El punto de la discordia es que Elián Valenzuela no le deposita el dinero desde una cuenta propia, ni tampoco le pasa un porcentaje fijo de sus ingresos para que Jamaica mantenga el mismo nivel de vida que con él.

Al final, L-Gante fulminó al defensor de Báez: “Para mí que hace falta que Tamara se reúna y hable un poco más de cerca con su abogado, porque un cabeza hueca el señor Merlo con las peticiones que hace y a la misma vez queriéndome prohibir el salir a trabajar”.