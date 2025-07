Tamara Báez denunció a Elián “L-Gante” Valenzuela por no cumplir con la cuota alimentaria de su hija, Jamaica.

En ese marco, Juan Pablo Merlo, abogado de la expareja del cantante de cumbia 420, salió al aire en Mujeres Argentinas y reveló el monto que el artista debería estar pasándole mensualmente a su ex para mantener a la niña, de 3 años.

“La primera sentencia fue en 2022. Tamara y L-Gante llegaron a un acuerdo. Habían regulado una cuota de 5.000 dólares y él la convenció de que firmara por 300.000 pesos”, comenzó diciendo el letrado en el programa de eltrece.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Mujeres Argentinas.

Y continuó: “Tamara se dio cuenta de que no le alcanza para nada. Hoy está recibiendo 700.000 pesos”.

“Hace cuatro meses que no está cumpliendo. Estuvo años pagando una miseria... Él está en el registro de deudores porque no le pasa lo que le tiene que pasar a la hija... No quiere pagar, prefiere gastarla en otra cosa”, aseguró Merlo, abogado de Báez.

Fotos: Instagram (@tamibaez222 y @lgante_keloke)

CUÁNTO DEBERÍA PAGARLE L-GANTE A TAMARA BÁEZ POR LA CUOTA ALIMENTARIA DE SU HIJA

“Ahora, nosotros pedimos en la justicia que cuando vuelva Elián, no pueda volver al país hasta que no pague”, detalló el letrado.

Y puntualizó: “Nosotros pedimos un provisorio de 5.000 dólares. Hoy el juez dio eso. No quiere decir que no pueda ser más. Es una persona con ingresos”.

“Si al padre le va bien, a la hija le tiene que ir bien. Pero él tiene todo en negro y no tiene nada a nombre de él”, concluyó Juan Pablo Merlo, con contundencia en Mujeres Argentinas.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.