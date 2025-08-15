La vida sentimental de Tamara Báez dio un giro inesperado pocos días después de regresar de unas vacaciones soñadas en Punta Cana, adonde había viajado con su hija Jamaica y su entonces pareja, Thiago Martínez. Aquellos momentos felices quedaron atrás tras su separación, que hasta ahora la influencer no había confirmado públicamente.

Durante semanas, la instagrammer solo había dado pistas: eliminó las fotos con el joven y compartió frases enigmáticas. En medio de ese silencio, L-Gante sorprendió al anunciar que había retomado su relación con la mamá de su hija, lo que generó un gran revuelo entre sus seguidores.

TAMARA BÁEZ ENOJADA CON THIAGO MARTÍNEZ

Finalmente, Tamara Báez decidió hablar y aclarar su situación: está soltera y concentrada en su familia. Sin embargo, también reveló que Thiago Martínez la engañó, mostrando el mensaje que le envió una seguidora. En el texto, la usuaria vinculaba al joven con otra mujer, a la que calificó como “vividora” y acusó de consumir drogas, cerrando con un: “Aguante vos, Tamara, siempre”.

Tamara Báez. Crédito: Instagram/@tamibaez222

Dolida, la influencer pidió a su comunidad que no le envíen más información sobre la vida de su expareja: “No me pasen más nada de él. Hay que dejarlos volver al nivel de donde vienen. Suerte y amor”, escribió, dejando en claro que prefiere dar vuelta la página.