Wanda Nara está en México para grabar la segunda temporada de Love is Blind, de Netflix. Pero se hizo viral un mensaje que mandó con un error ortográfico y llovieron las críticas y chistes.

La conductora del reality junto con Darío Barassi envió un mensaje privado de Instagram donde puso: “El blinde de Wanda lo vimos todos, ja, ja, ja”.

Le sumó una “e” a blind, lo que podría sugerir “blindado” en español -blind en inglés es ciego-.

Crédito: Instagram/Gossipeame

WANDA NARA MOSTRÓ SU CAMARÍN DE LOVE IS BLIND

Wanda Nara comenzó con la grabación de una nueva temporada de Love is Blind y, en la previa, mostró su espectacular camarín.

La conductora subió un video y lució cada detalle de su espacio de preparación. Fueron parte también Kennys Palacios y otro de sus asistentes.

El camarín de Wanda cuenta con una mesa de comidas, con agua, frutas, quesos, pan y otros alimentos. También con un espacio para el peinado, otro para el maquillaje y grandes percheros y zapateros.