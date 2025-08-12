Wanda Nara volvió a demostrar que no deja nada librado al azar cuando se trata de brillar frente a las cámaras. A horas de su esperado debut en la segunda temporada de Love Is Blind, el reality que conduce junto a Darío Barassi y que se graba en México, la empresaria y conductora compartió la primera imagen oficial de su look… ¡y dejó a todos sin aliento!

En video que subió a Instagram Stories, Wanda deslumbró a sus seguidores al lucir un ajustadísimo vestido negro con transparencias y escote profundo que realza su figura. El look se completó con guantes largos al tono, sumando un aire sofisticado y sensual al mismo tiempo. De fondo, se aprecia un pasillo con alfombra roja y detalles que anticipan el clima glam que caracteriza al programa.

Con el pelo suelto y ondas suaves, la empresaria posó con actitud desafiante y seductora, en sintonía con el espíritu de Love Is Blind, donde las emociones, las pasiones y los giros inesperados son protagonistas.

¡Una diosa!

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@anda_nara)

WANDA NARA REVELÓ QUIÉN CUIDA A SUS HIJAS CUANDO VIAJA POR TRABAJO Y SORPRENDIÓ CON UNA SIGNIFICATIVA FOTO

En medio del conflicto mediático y legal que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara se encargó de despejar todas las dudas sobre al cuidado de qué personas quedan a cargo las hijas que tuvo ocn el futbolista cuando ella debe ausentarse por trabajo.

“Abuela-Madrina-Primos. Nuevamente, Netflix confía en mí para conducir un enorme proyecto y me tocará hacer viajes de 3 días”, comnezó diciendo Wanda en una foto que compartió en Instagram Stories.

En la imagen se ve a su papá, Andrés Nara; su hermana, Zaira Nara junto a sus hijos Malaika y Viggo (frutos de su relación con Jakob von Plessen) y la más chica de las nenas que tiene con Icardi: “Mientras tanto, en Buenos Aires mi familia cuida de lo más valioso que tengo”, cerró.