En medio del conflicto mediático y legal que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara se encargó de despejar todas las dudas sobre al cuidado de qué personas quedan a cargo las hijas que tuvo ocn el futbolista cuando ella debe ausentarse por trabajo.

“Abuela-Madrina-Primos. Nuevamente, Netflix confía en mí para conducir un enorme proyecto y me tocará hacer viajes de 3 días”, comnezó diciendo Wanda en una foto que compartió en Instagram Stories.

En la imagen se ve a su papá, Andrés Nara; su hermana, Zaira Nara junto a sus hijos Malaika y Viggo (frutos de su relación con Jakob von Plessen) y la más chica de las nenas que tiene con Icardi: “Mientras tanto, en Buenos Aires mi familia cuida de lo más valioso que tengo”, cerró.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

EL INESPERADO GOLPE QUE SUFRIÓ WANDA NARA EN MEDIO DE SU CONFLICTO CON MAURO ICARDI

Wanda Nara volvió a ser noticia, pero esta vez no por sus romances ni por sus escandalosas declaraciones, sino por un inesperado revés digital: le cerraron su cuenta de TikTok.

La mediática, que acumulaba millones de seguidores en la plataforma con sus videos de moda, rutinas de belleza y divertidas escenas, sufrió la sorpresiva inhabilitación de la cuenta en las últimas horas.

Aún no se conocen los motivos que llevaron a que la hermana de Zaira Nara sea sancionada en una de sus redes donde difunde sus actividades cotidianas.

¿Qué pasó con la cuenta de TikTok de Wanda Nara?