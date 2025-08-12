Tras mudarse a su nueva casa con Mauro Icardi en Turquía, la China Suárez mostró parte de su vestidor y dio que hablar en redes sociales. Al estilo Wanda Nara, la actriz dejó ver el espacio íntimo de su mansión en el barrio Beşiktaş.

La actriz posó frente al espejo con la cámara del celular apuntándola y de fondo se puede ver algunos de los muebles, con una isla en el medio de la habitación para más espacio de guardado.

La China Suárez mostró su vestidor en Turquía (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

Cabe recordar que el último fin de semana, sus tres hijos se volvieron a la Argentina junto a su madre y la pareja de esta, y ella se quedó con el futbolista en Estambul, donde comenzó su nueva vida.

El impactante vestidor de Wanda Nara en su casa de Milán (Foto: IG @wanda_nara)

NICOLÁS CABRÉ ACOMPAÑARÍA A RUFINA EN SU VUELTA A TURQUÍA

Paula Varela informó en Intrusos que Rufina hizo un cambio de planes y decidió volver a la Argentina para aprovechar sus días libres hasta empezar el colegio en Turquía y Karina Iavícoli sumo data que involucra al padre de la nena, Nicolás Cabré.

“Existe la posibilidad de que cuando ella retorne a Turquía sea acompañada por su papá, no está mal si Cabré acepta este ofrecimiento de la China”, dijo la panelista.

