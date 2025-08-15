Wanda Nara sorprendió en una nota con Puro Show al revelar cuál es el objeto que más extraña y por el que no puede evitar emocionarse ya que quedó en su antigua casa de Turquía con Mauro Icardi.

En una charla sobre su vida personal y profesional, Wanda confesó cómo lidia con la nostalgia de ciertos recuerdos: “Yo me compré casi todo nuevo, mis hijos crecieron, lo que quedó allá de ellos está hace un año, imaginate que los chicos crecieron, los talles ya no son los mismos”.

Pero fue su confesión sobre un objeto que no pudo recuperar que llamó más la atención: “Me gustaría por ejemplo tener mi copa del Bailando, mi psicólogo me dice ‘no tendrás la copa pero quién te quita el orgullo de como argentina haberlo ganado’”.

Wanda Nara en Bailando con le stelle. (Foto: ballandoconlestelle)

La conductora no ocultó la emoción que le provoca recordar ese momento: “Porque yo lloro por mi copa y mi psicólogo me dice ‘Wanda, no podés ser tan hueca, ganaste con esa felicidad’”.

QUÉ DIJO WANDA NARA CUANDO SE ENTERÓ QUE TAMARA BÁEZ LA COMPARABA CON LA CHINA SUÁREZ

En el ida y vuelta con la prensa, Wanda Nara fue consultada por las declaraciones de Tamara Báez, que la comparó con la China Suáez al acusarla de haberse metido entre ella y Elián.

“Cuando lo conocí a él, él estaba con otra chica, así que no me metí en ninguna relación. Eso lo aclaré mil veces”, dijo contundente la mediática y dejó en claro que no sigue en redes sociales a Tamara.

