Este domingo se celebró en Argentina el Día del Niño y los famosos no se perdieron la oportunidad de saludar en las redes sociales a sus hijos en una jornada tan especial, y de esta manera compartieron tiernas fotos en familia.

Figuras como Wanda Nara, Evangelina Anderson, Pampita, Nico Cabré, la China Suárez, Maxi López, Flavio Mendoza, Marley y Mica Viciconte se sumaron a la celebración, emocionando a sus seguidores y contagiando alegría en una jornada dedicada a los más chicos.

Una de las primeras en destacar fue Wanda Nara, que publicó fotos inéditas de sus cinco hijos en distintas etapas de la infancia, fruto de sus relaciones con Maxi López y Mauro Icardi. Para coronar, subió una imagen familiar con una mesa llena de postres y una torta con la frase “feliz día”. “Los amo”, escribió. Por su parte, López, desde la distancia, también posteó una foto con sus tres hijos y el mensaje: “Feliz día”.

Wanda Nara y sus hijos (Foto: Instagram @)

La foto inédita de los hijos de Wanda Nara (Foto: Instagram @)

En tanto, Evangelina Anderson, atravesando su separación de Martín Demichelis, compartió un emotivo mensaje para sus hijos: “Le pido al cielo me permita verlos convertidos en unos grandes seres humanos, con humildad, valor, dignidad y amor”. Luego agregó: “Que tengan claro que el dinero no es todo… al final del camino, de la misma condición”.

Evangelina Anderson y sus hijos (Foto: Instagram @) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

LOS SALUDOS DE LOS FAMOSOS A SUS HIJOS EN EL DÍA DEL NIÑO

Anderson concluyó con palabras de aliento: “Luchen contra todo y alcancen sus metas… no tengan miedo de caer, porque ahí siempre, y aunque no esté presente, los voy a ver y proteger”. Sus seguidores la aplaudieron por la reflexión.

Pámpita saludó a sus hijos (Foto: Instagram @)

La emoción también llegó al perfil de Pampita, que compartió fotos junto a sus cinco hijos, incluyendo un recuerdo para Blanca, su hija fallecida en 2012. Banjemín Vicuña también se mostró junto a tres de sus hijos este domingo.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

En paralelo, Nicolás Cabré publicó una foto abrazado a Rufina, su hija con la China Suárez, quien desde Turquía subió imágenes con Rufina, Magnolia y Amancio.

China Suárez y Rufina, Magnolia y Amancio (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Nico y Rufina Cabré (Foto: Instagram @)

Mica Viciconte y Luca (Foto: Instagram @micaviciconte) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Por último, Flavio Mendoza compartió una postal con su hijo Dionisio en la nieve: “Feliz día amor de mi vida, te amo. Sé feliz siempre”. Un mensaje breve, directo y conmovedor que reflejó el espíritu de la fecha en redes sociales.

Flavio Mendoza y Dionisio (Foto: Instagram @mendozaflavio) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Marley, Mirko y Milenka (Foto: Instagram @marley_ok) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

