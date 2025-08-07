Ciudad Magazine prepara un fin de semana a pura diversión y entretenimiento con una programación especial para celebrar el Día del Niño 2025. Entre clásicos, estrenos y cine familiar, habrá opciones para todas las edades.

📅 Sábado 16 de agosto

12:46 – Superagente 86 ataca de nuevo ( Get Smart, Again! , 1989)

14:29 – RoboCop (2014)

16:28 – Snatch: Cerdos y diamantes ( Snatch , 2000)

18:17 – Noche de venganza ( Sleepless , 2017)

19:57 – Operación Valkiria ( Valkyrie , 2008)

21:57 – Cuatro bodas y un funeral (Four Weddings and a Funeral, 1994) – Estreno Clásicos de CM

📅 Domingo 17 de agosto – Especial Día del Niño