Ciudad Magazine prepara un fin de semana a pura diversión y entretenimiento con una programación especial para celebrar el Día del Niño 2025. Entre clásicos, estrenos y cine familiar, habrá opciones para todas las edades.
📅 Sábado 16 de agosto
- 12:46 – Superagente 86 ataca de nuevo (Get Smart, Again!, 1989)
- 14:29 – RoboCop (2014)
- 16:28 – Snatch: Cerdos y diamantes (Snatch, 2000)
- 18:17 – Noche de venganza (Sleepless, 2017)
- 19:57 – Operación Valkiria (Valkyrie, 2008)
- 21:57 – Cuatro bodas y un funeral (Four Weddings and a Funeral, 1994) – Estreno Clásicos de CM
📅 Domingo 17 de agosto – Especial Día del Niño
- 12:45 – Los Locos Addams (The Addams Family, 2019)
- 14:15 – Jumanji: Bienvenidos a la jungla (Jumanji: Welcome to the Jungle, 2017)
- 16:15 – Jumanji: Siguiente nivel (Jumanji: The Next Level, 2019)
- 18:15 – Siempre a tu lado (Hachi: A Dog’s Tale, 2009)
- 20:00 – El Ratón Pérez (2006) – Especial Pantalla Grande para Chicos – Estreno
- 21:30 – El Ratón Pérez 2 (2008) – Estreno