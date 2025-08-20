La guerra mediática y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo, esta vez con la voz de Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, quien salió al cruce de las fuertes acusaciones de la empresaria.

Todo comenzó con el posteo que Wanda publicó en Instagram contra su ex, donde aseguró: “Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches”, además de acusarlo de no cumplir con sus responsabilidades económicas.

Ante esto, la letrada salió al cruce en vivo en América Noticias: “No puedo hablar nada del expediente, porque para todas las partes, menos para la actora o demandada, pareciera que hay bozal legal, pero bueno”.

Foto: Captura (América)

Asimismo, la abogada remarcó la importancia de respetar los procesos judiciales: “Los expedientes son privados. Cuando una parte infringe en estos, queda en desventaja el que cumple y se genera una situación compleja”.

“La demanda de alimentos no fue presentada aún y es importante para un debido proceso”, siguió. Y cerró, firme con su postura: “No puedo decir mucho más. Lo que yo hablo, lo hablo por los expedientes. Hay una resolución judicial que debe ser cumplida”.

LA CONTUNDENTE REACCIÓN DE MAURO ICARDI DESPUÉS DE QUE WANDA NARA LO ACUSARA DE ESPIAR SUS REDES SOCIALES

El vínculo entre Mauro Icardi y Wanda Nara vuelve a quedar en el centro de la tormenta mediática. Luego de que la empresaria acusara públicamente al delantero de “espiarla” en las redes sociales, el jugador del Galatasaray eligió responder de la manera más contundente: con una foto que no pasó inadvertida.

A través de sus historias de Instagram, Icardi compartió una postal en la que se lo ve sonriente y muy cerca de su pareja, Eugenia “la China” Suárez, a quien abrazó con complicidad, y con quien está instalado en Turquía.

El posteo no tardó en generar repercusiones entre los fanáticos y los medios, que señalaron que el futbolista habría decidido mostrarse más feliz que nunca con su novia, dejando en claro que las palabras de Wanda no repercutieron en su noviazgo.