Wanda Nara volvió a encender la polémica con un duro mensaje dirigido a Mauro Icardi, que está en pareja con la China Suárez, a través de las historias de su cuenta de Instagram. En medio del conflicto por el embargo por la cuota alimentaria al futbolista y lo que ella adeuda al Garrahan (200 millones de pesos), la conductora disparó sin filtros contra su ex.

“Mucho más digno es trabajar que mirar mis historias todas las noches para saber qué hago. Mientras incumplís yo pago todo con trabajo”, escribió Wanda, dejando en claro que sostiene económicamente a sus hijas mientras acusa al delantero de no cumplir con sus responsabilidades.

La conductora también agregó: “Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas pueda trabajar menos”, y lanzó una indirecta sobre los reclamos del jugador respecto a sus viajes y el cuidado de las menores en Argenina: “Tanto te preocupan mis viajes, ocúpate de ser padre de las tuyas”.

Wanda Nara en sus redes sociales (Foto: captura de Instagram).

Además, Nara reveló que mantuvieron una conversación telefónica reciente en la que, según ella, Icardi no le mencionó estos cuestionamientos: “Hace tres días cuando vos y yo hablamos por teléfono esto no me lo dijiste. Ahora reviso las grabaciones. Me gusta ser clara y hablar de frente”.

CUÁNTOS DÍAS PASÓ WANDA NARA CON SUS HIJAS EN UN MES SEGÚN MAURO ICARDI

Los viajes de Wanda Nara al exterior quedaron registrados tanto en Instagram como en Migraciones, y de ahí se agarró Mauro Icardi para exponer a su exposa ante la Justicia por el escaso tiempo que le dedicaría a sus hijas.

“De los últimos 30 días Wanda estuvo afuera 24”, afirmó Angie Balbiani tras leer el expediente de la presentación de Icardi ante el juez de familia.

Los viajes de Wanda Nara.

Al mismo tiempo se precisó que entre el 20 de julio y el 2 de agosto estuvo en España, del 10 al 14 de fue a México, y que desde el 16 de agosto está en Estados Unidos.

