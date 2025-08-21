WANDA NARA CONFIRMÓ QUE CHINA SUÁREZ ESTÁ EMBARAZADA DE ICARDI

“Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengas la noticia que todos nos imaginamos”.

“Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”.

“No es una bomba, me llamaron para comunicar”, dijo Wanda sobre el presunto embarazo de China Suárez en nota con Puro Show, eltrece, desde Ezeiza.

Foto: Instagram.

Matías Vázquez: -¿Quién te dijo que está embarazada la China?

Wanda Nara: -No voy a hablar de cosas que me agotan. Me llamó y me dijo que está intentando buscar esa felicidad.

Pampito: -Pero si la China está embarazada, el bebé sería hermanito de tus hijas.

Wanda: -No, a mí no me involucra para nada. Mis hijos tienen hermanos con Maxi López. Tiene dos. Maxi se ocupa de esos encuentros, de esas situaciones. Yo no tengo nada que ver.

Pampito: -¿Se lo comunicaron a tus nenas, que la China va a ser mamá?

Wanda: -A mis hijas nadie les comunicó nada. No la llamó para el Día del Niño, ¿mirá si les va a comunicar eso?

Noticia en desarrollo.