Eugenia “China” Suárez sorprendió en redes sociales al subir un carrusel de fotos en Instagram junto a Mauro Icardi durante su estadía en Turquía, y no tardaron en llegar los comentarios.

Sin embargo, esta vez no fue el vínculo entre ellos lo que más llamó la atención, sino un detalle en particular en la última foto del posteo.

En la imagen, Icardi aparece haciendo una expresión facial muy parecida a la que suele hacer la China en muchas de sus selfies: ojos entornados y labios levemente fruncidos.

Foto: @mauroicardi

LA FOTO DE CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI QUE CAUSÓ FUROR EN INSTAGRAM

Una usuaria de Instagram lo hizo notar con humor en los comentarios:

“La última foto, Mauro hizo la cara que hace la China en todas sus fotos 😂”.

La observación rápidamente recolectó likes y respuestas de otros usuarios que coincidieron en el parecido.

Otro usuario comento: “La última foto la sacó del agua y no soportó el tufo 😂“.

El posteo, que ya acumula miles de likes, reavivó el interés del público por esta dupla mediática y demuestra que cada gesto entre ellos sigue siendo tema de conversación en las redes.