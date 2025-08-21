Eugenia “la China” Suárez volvió a encender Instagram con un posteo que nadie pasó por alto. En los últimos minutos, la actriz y cantante publicó un video de Mauro Icardi y las miradas se enfocaron en sus atributos físicos.

La pareja, que ya viene compartiendo escenas de lujo y pasión desde Turquía, donde están instalados, ahora sorprendió con un contenido mucho más jugado.

En las imágenes que Eugenia subió a Instagram Stories, el delantero aparece relajado, sonriendo y vistiendo un calzoncillo negro, pero lo que más llamó la atención de los usuarios fue el plano que dejó al descubierto un costado íntimo del futbolista.

En cuestión de minutos, las redes se llenaron de reacciones, memes y comentarios picantes para el jugador del Galatasaray, mientras que otros destacaron la complicidad de la China a la hora de mostrarlo sin filtros: “Buen día/Buenas tardes. Él siempre con una sonrisa”, escribió en la jugada publicación, junto a un emoji de una carita y un corazoncito rojo.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Lejos de la polémica por su relación, la actriz y el deportista siguen alimentando el interés de sus seguidores, demostrando que no tienen problemas en mostrarse más provocativos que nunca.

WANDA NARA PROTAGONIZÓ UNA PUBLICIDAD DE MANÍ TRAS LA POLÉMICA POR EL VIDEO ÍNTIMO DE MAURO ICARDI

¡Wanda Nara lo hizo de nuevo! Después de la viralización del video íntimo de Mauro Icardi, que habría sido grabado años atrás, la empresaria contraatacó con humor, picardía y un nivel de ironía que no pasó desapercibido, y se convirtió en la cara de una provocadora publicidad para una marca de maní, cargada de dobles sentidos y palitos a su ex.

Todo comenzó como una broma en redes, cuando Wanda aseguró —en tono de burla— que pronto haría una publicidad de maní. Pero el chiste se convirtió en realidad, y ahora Wanda compartió en su cuenta de Instagram la flamante campaña que protagonizó para una famosa marca de maní, con un guión cargado de dardos.

“No sé ustedes, pero yo cuando algo me gusta, me la juego”, se escuchó decir a la conductora en el clip, mientras recorre su cocina y prueba distintos productos a base de maní.

Foto: Captura de Instagram (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Con un acting impecable y su ya clásica mirada directa a cámara, la rubia redobla la apuesta: “Fanática desde siempre… y ahora oficialmente”, agregó, con picardía. Y el cierre es un guiño directo al escándalo: “Orgullosamente manicera”, remata la publicidad con una sonrisa que lo dice todo.

