Lejos de la polémica y los escándalos mediáticos, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez atraviesan un presente de pura complicidad en Turquía. Según las imágenes y posteos que ambos compartieron en redes sociales, la pareja no solo estaría instalada en Estambul, sino que también disfruta de un estilo de vida cargado de lujo y romanticismo.

Entre paseos en yate, salidas exclusivas y recorridas por rincones icónicos de la ciudad, el futbolista y la actriz se muestran más unidos que nunca. En las últimas horas, la foto desde un barco de lujo terminó de confirmar que atraviesan un gran momento personal.

“Mi capitana”, escribió Icardi en la postal que subió a Instagram Stories (y que ella reposteó), donde se la ve a Eugenia posando en bikini y con lentes oscuras, mientras se observa el paradisíaco paisaje de fondo.

MAURO ICARDI REPITIÓ CON LA CHINA SUÁREZ LA MISMA RUTINA QUE TENÍA CON WANDA NARA

No se detienen. Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez parecen disfrutar al máximo de mostrar cada detalle de su vida juntos, algo que contrasta con el bajo perfil que ambos solían tener en el pasado. Desde que oficializaron su romance, tras la escandalosa ruptura del futbolista con Wanda Nara, las redes sociales de la pareja se llenaron de postales de viajes, paseos y lujos.

Ahora, un nuevo video de Instagram encendió la polémica. Icardi grabó a la actriz pedaleando por un paisaje soñado y acompañó la escena con la frase: “Paseando por el Bósforo con mi princesa”.

Hasta ahí, todo parecía un gesto romántico más… pero los usuarios de las redes no dejaron pasar un detalle: el delantero ya había compartido exactamente el mismo plan con Wanda en reiteradas ocasiones. Las comparaciones no tardaron en llegar, y muchos interpretaron el gesto como una “mojada de oreja” para su ex.

