Mauro Icardi sorprendió en las últimas horas al compartir un sentido posteo dedicado a la China Suárez, donde habló de amor, superación y del rol fundamental que ella tuvo en uno de los momentos más difíciles de su vida personal por su guerra con Wanda Nara y su carrera deportiva.

El futbolista, que atraviesa una etapa de recuperación tras una lesión que lo alejó de las canchas, abrió su corazón con un extenso mensaje en el que destacó a través de una historia en cuenta de Instagram la importancia del apoyo incondicional de la actriz.

“Hoy no quiero hablarte solo como tu pareja, sino como el hombre que vivió con vos uno de los capítulos más duros de su vida. Cuando esta maldita lesión me dejó fuera del campo... ahí estabas vos, firme, incondicional, dándome fuerzas incluso cuando más sufría de dolor”, escribió Icardi, acompañado de una foto juntos.

El delantero también resaltó que la China estuvo presente en cada paso de su proceso: “No solo me cuidaste físicamente: cuidaste mi alma y, sobre todo, mi corazón. Estuviste en cada sesión de dolor, de trabajo, de esfuerzo. Y aunque yo veía oscuridad por tantos meses sin jugar, vos siempre me recordabas que todavía había luz esperándome”.

Además, el futbolista reflexionó sobre lo que aprendió en este tiempo: “El verdadero amor no se demuestra solo en los días fáciles, sino en las batallas, en la paciencia, en las manos que no se sueltan aunque todo se ponga en contra”.

Para cerrar, Icardi agradeció a la China por ser su compañera y refugio: “Gracias por ser mi razón para seguir y nunca caer. No puedo imaginar lo increíble que será recorrer de tu mano los mejores y más hermosos momentos que vendrán. Te amo”. Eugenia por su parte lo reposteó con unos emojis que representaron lo emocionada que estaba con esta carta.

Wanda Nara sorprendió en una nota con Puro Show al revelar cuál es el objeto que más extraña y por el que no puede evitar emocionarse ya que quedó en su antigua casa de Turquía con Mauro Icardi.

En una charla sobre su vida personal y profesional, Wanda confesó cómo lidia con la nostalgia de ciertos recuerdos: “Yo me compré casi todo nuevo, mis hijos crecieron, lo que quedó allá de ellos está hace un año, imaginate que los chicos crecieron, los talles ya no son los mismos”.

Pero fue su confesión sobre un objeto que no pudo recuperar que llamó más la atención: “Me gustaría por ejemplo tener mi copa del Bailando, mi psicólogo me dice ‘no tendrás la copa pero quién te quita el orgullo de como argentina haberlo ganado’”.

La conductora no ocultó la emoción que le provoca recordar ese momento:“Porque yo lloro por mi copa y mi psicólogo me dice ‘Wanda, no podés ser tan hueca, ganaste con esa felicidad’”.

