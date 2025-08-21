El gesto de Mauro Icardi de pagarle el colegio a los hijos de China Suárez con Benjamín Vicuña es algo que fastidia a Wanda Nara, y lo dejó en claro.

“El colegio de Turquía sale 150.000 dólares por chico”, reveló la conductora, sin aclar si la fortuna era anual o mensual.

“Pagar eso a niños simplemente por una venganza, cuando a tus propios hijos no les pagás...”, continuó en referencia a que Icardi no le paga cuotra alimentaria ni abona la escolaridad de sus dos hijas en Argentina.

Foto: Captura (eltrece)

Lo cierto es que Mauro había tenido la misma actitud cuando Wanda estaba en conflicto con Maxi López y se hacía cargo de mantener a los tres varones.

LA ADVERTENCIA DE WANDA NARA A MAURO ICARDI

“Es raro si yo no les doy de comer a mis hijos y ahora me hago cargo de tres chicos nuevos”, remató.

“Es violencia para las nenas. Hoy no ven tele, pero el día de mañana lo van a ver. Todo queda grabado, todo queda registrado”, cerró Wanda Nara.