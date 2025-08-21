El gesto de Mauro Icardi de pagarle el colegio a los hijos de China Suárez con Benjamín Vicuña es algo que fastidia a Wanda Nara, y lo dejó en claro.
“El colegio de Turquía sale 150.000 dólares por chico”, reveló la conductora, sin aclar si la fortuna era anual o mensual.
“Pagar eso a niños simplemente por una venganza, cuando a tus propios hijos no les pagás...”, continuó en referencia a que Icardi no le paga cuotra alimentaria ni abona la escolaridad de sus dos hijas en Argentina.
Lo cierto es que Mauro había tenido la misma actitud cuando Wanda estaba en conflicto con Maxi López y se hacía cargo de mantener a los tres varones.
LA ADVERTENCIA DE WANDA NARA A MAURO ICARDI
“Es raro si yo no les doy de comer a mis hijos y ahora me hago cargo de tres chicos nuevos”, remató.
“Es violencia para las nenas. Hoy no ven tele, pero el día de mañana lo van a ver. Todo queda grabado, todo queda registrado”, cerró Wanda Nara.