En su regreso al país, Wanda Nara fue interceptada por el programa Puro Show (de lunes a viernes de 10.30 a 12.30 por eltrece) en el aeropuerto de Ezeiza. Fiel a su estilo, la empresaria no esquivó ninguna pregunta y dejó varias declaraciones explosivas que ya generan revuelo en redes sociales.

Entre menciones a su contrato con Netflix, indirectas hacia la China Suárez y una reflexión sobre su presente sentimental con Mauro Icardi, la mediática volvió a ser noticia.

¿La China Suárez está embarazada? La reacción de Wanda

Cuando uno de los cronistas le preguntó por el rumor de un supuesto embarazo de la China Suárez, Wanda deslizó una respuesta con ironía:

“¿Wally dio a entender que la China está embarazada? Preguntale, por favor”.

Foto: Captura (eltrece)

Y ante la insistencia de los noteros, remarcó que no es su rol informar sobre eso:

“No es mi trabajo, la verdad que hoy trabajo de eso. No trabajo de sacarle fotos a un hombre en un balcón que se le marque el bulto”, lanzó en referencia a imágenes recientes de Mauro Icardi en ropa interior que circularon en redes.

Las filosas indirectas de Wanda Nara hacia Mauro Icardi

Consultada sobre si le sorprendían las imágenes que la nueva pareja de su ex publicó recientemente, Wanda fue tajante:

“Lo vi 12 años eso. Y lo sigo viendo, mirá mi tatuaje”, respondió picantísima.

Ante la posibilidad de que las publicaciones del futbolista fueran un intento de reconquistarla, Wanda contestó:

“¿Un intento de mojarme la oreja? No sé, quiero que me suelten. Que me suelten por acá y que me suelten ustedes. Yo ya estoy en otra realidad”.